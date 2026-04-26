Basket femminile | Schio-Venezia 40 minuti per lo scudetto nell’ultima di Giorgia Sottana

Nell’ultima partita di Giorgia Sottana, il PalaRomare di Schio ha ospitato la gara decisiva tra la squadra locale e Venezia, valida per la finale scudetto del basket femminile. L’impianto era tutto esaurito, con i tifosi presenti per assistere ai 40 minuti che avrebbero stabilito la nuova campionessa italiana. La sfida rappresenta il terzo incontro della serie, con entrambe le formazioni impegnate a conquistare il titolo.

Ancora PalaRomare, ancora serie scudetto. Tutto esaurito nell’impianto scledense per la decisiva gara-3 tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia. Non c’è domani: questa domenica vedrà l’assegnazione del tricolore in qualsiasi caso. Scudetto numero 14 contro scudetto numero 3: sono queste le due possibilità che si mostrano all’orizzonte in una notte che è ormai un classico del basket tricolore. Se Venezia ha messo il piede sull’acceleratore in una gara-1 molto ben affrontata a Schio, il Famila si è ripreso il fattore campo con quel suo piglio che ha fatto sì che gara-2, al Taliercio, non vedesse mai il pubblico veneziano in grado di esaltarsi davvero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Schio-Venezia, 40 minuti per lo scudetto nell’ultima di Giorgia Sottana Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la Reyer LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-3 assegna lo scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LBF Finale Scudetto: Gara 1 Famila Schio – Umana Reyer 60-71; Finale scudetto: Venezia soffoca Schio in gara-1. Grandi Santucci e la difesa; Finale pallacanestro femminile gara 2: guarda in diretta Umana Reyer-Famila Schio; Delusione Reyer, Schio corsara al Taliercio: per lo scudetto servirà gara-3. Basket femminile: Schio-Venezia, 40 minuti per lo scudetto nell’ultima di Giorgia SottanaAncora PalaRomare, ancora serie scudetto. Tutto esaurito nell'impianto scledense per la decisiva gara-3 tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia. Non ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Per richi - facebook.com facebook