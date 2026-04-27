Schianto tra moto | due centauri feriti portati in ospedale

Lunedì 27 aprile 2026, intorno alle 14:30, si è verificato un incidente in via Federico Ricci, all'incrocio con via Bocchella, dove è presente uno stop. Due moto di grossa cilindrata sono entrate in collisione, causando ferite a entrambi i motociclisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno svolgendo i rilievi di rito per chiarire le cause dello scontro.

Incidente stradale in via Federico Ricci, all'incrocio con via Bocchella, dove è presente uno stop. Intorno alle ore 14:30 di lunedì 27 aprile 2026, due moto di grossa cilindrata si sono scontrate per motivi in via di accertamento. Due motociclisti portati in ospedale Sul posto sono intervenute.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Brughiero, schianto fra auto e scooter in via Marsala: due feriti portati in ospedaleBrugherio (Monza e Brianza), 17 aprile 2026 – Incidente stradale ieri mattina, 16 aprile, alle 7. Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terribile schianto tra moto: papà e figlio in codice rosso; Borgo Valbelluna, schianto tra un’auto e due moto: ci sono tre feriti; Incidente tra due moto, tre feriti. Gravissimo un 15enne sbalzato dalla sella e caduto sull'asfalto; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni. Schianto in via Tonale tra monopattino e moto: due feriti, gravissimo un 25enneGrave incidente a Milano nella mattinata del 27 aprile: i due mezzi si sono scontrati ad un incrocio. Trauma cranico per il giovane, meno serie le condizioni invece del centauro 62enne ... ilgiorno.it Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enneÈ successo in via Tonale nella tarda mattinata di lunedì 27 aprile. Gravissimo un ragazzo, ferito anche il motociclista 62enne ... milanotoday.it SCHIANTO SULLA VIA DEL MARE, FERITO UN MOTOCICLISTA TRA AGROPOLI E CASTELLABATE - Momenti di questa mattina lungo la , nel tratto compreso tra Un’auto e una m - facebook.com facebook Schianto sulla Statale 28, muore un sanremese in camper con la moglie x.com