Schianto tra moto | due centauri feriti portati in ospedale

Da genovatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile 2026, intorno alle 14:30, si è verificato un incidente in via Federico Ricci, all'incrocio con via Bocchella, dove è presente uno stop. Due moto di grossa cilindrata sono entrate in collisione, causando ferite a entrambi i motociclisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno svolgendo i rilievi di rito per chiarire le cause dello scontro.

Incidente stradale in via Federico Ricci, all'incrocio con via Bocchella, dove è presente uno stop. Intorno alle ore 14:30 di lunedì 27 aprile 2026, due moto di grossa cilindrata si sono scontrate per motivi in via di accertamento.  Due motociclisti portati in ospedale Sul posto sono intervenute.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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