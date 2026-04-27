Schianto tra due automobili che si ribaltano a Città Sant' Angelo tre feriti gravi compreso un bambino

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, nella zona di Madonna della Pace a Città Sant'Angelo, due automobili si sono scontrate e si sono ribaltate. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino, tutte in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e accertamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tre feriti in gravi condizioni tra i quali un bambino.Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 aprile nella zona di Madonna della Pace a Città Sant'Angelo.Coinvolte nel sinistro due automobili che si sono scontrate, per cause da accertare, in modo molto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate SANT’OMERO / Schianto sulla SP8 a Sant’Omero: due feriti gravi, donna elitrasportata al MazziniPer cause ancora in corso di accertamento, una Opel Astra è uscita di strada finendo la propria corsa contro un albero a margine della carreggiata. Incidenti a Viterbo: due auto si ribaltano, una bambina tra i tre feritiIl primo sinistro su strada Acquabianca dove una macchina ha cappottato dopo l'impatto contro un albero, l'altro sulla superstrada Viterbo-Orte Due... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Schianto tra due automobili (che si ribaltano) a Città Sant'Angelo, tre feriti gravi compreso un bambino; Incidente a Città Sant’Angelo, quattro feriti tra cui due bambini; Tamponamento tra due mezzi pesanti in galleria, lunghe code verso Pescara sull'autostrada A14; Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima. Conad Città Sant'Angelo Centro Commerciale Pescara Nord - facebook.com facebook Con #BorghidItalia alla scoperta di Città Sant’Angelo (Pescara), città dell’olio, città Slow e del buon vivere. Oggi #25aprile ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @YourAbruzzo @comuni_anci @Regione_Abruzzo x.com