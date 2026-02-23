Incidenti a Viterbo | due auto si ribaltano una bambina tra i tre feriti

Un incidente a Viterbo ha causato tre feriti quando un'auto con quattro persone a bordo si è schiantata contro un albero in strada Acquabianca. L’auto, condotta da un uomo, ha perso il controllo e si è ribaltata, coinvolgendo anche una bambina di tre anni. La scena si è svolta intorno alle 13,30, lasciando i soccorritori a lavorare sul luogo. La dinamica del sinistro ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

Il primo sinistro su strada Acquabianca dove una macchina ha cappottato dopo l'impatto contro un albero, l'altro sulla superstrada Viterbo-Orte Due incidenti stradali in poche ore a Viterbo nella Giornata di lunedì 23 febbraio. Il primo, e anche più spaventoso, si è verificato in strada Acquabianca intorno alle 13,30: un'auto con a bordo un uomo, una donna e una bambina è finita fuori strada, scontrandosi contro un albero e ribaltandosi all'altezza del Ceis e del centro per l'aiuto alimentare. L'impatto sulla provinciale 22 tra il capoluogo e Vitorchiano ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia locale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Due auto si ribaltano a Sona e a Castelnuovo, tre feriti soccorsiDue incidenti si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, 6 febbraio.

Incidente frontale tra bici elettrica (modificata) e auto: tre feriti, tra cui una bambinaUn incidente frontale tra una bici elettrica modificata e un'auto si è verificato ieri sera a Santa Cecilia di Eboli, causando tre feriti, tra cui una bambina.

Incidente stradale alle porte di Viterbo: muore un 68enneAncora un incidente stradale nel Lazio, questa volta sulla strada Teverina, alle porte di Viterbo. C'è una vittima: è un 68enne. Lo scontro ha coinvolto tre vetture: ancora non è chiara la dinamica

Viterbo – Incidenti mortali sulla Cassia, la Prefettura: Subito incontro per migliorare sicurezzaIl Prefetto Pomponio ha invitato enti e istituzioni a partecipare per trovare soluzioni immediate VITERBO - I due incidenti mortali, uno avvenuto ad Acquapende

