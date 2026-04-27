Schianto sulla provinciale del Conero evita un cinghiale e distrugge la sua auto | 20enne in ospedale

Un giovane di 20 anni ha avuto un incidente sulla provinciale del Conero dopo aver evitato un cinghiale che si era trovato davanti alla strada. L’auto ha sbandato, ha urtato un muretto e il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto nella zona di Ancona e non ci sono altre persone coinvolte. La strada è stata chiusa momentaneamente per le operazioni di soccorso.

ANCONA - Un cinghiale gli attraversa la strada e per evitarlo sbanda con la sua auto e finisce contro un muretto. Paura nella tarda serata di ieri, poco dopo la mezzanotte, lungo la provinciale del Conero per un ragazzo di 20 anni. Il giovane, alla guida del mezzo, è stato soccorso dagli.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazioneANCONA – Doppio incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, lungo la Provinciale del Conero. Auto contro cinghiale sulla Provinciale, morto sul colpo l'animaleE' comparso all'improvviso in strada un grosso cinghiale, una frazione di secondo per cercare di schivarlo e poi l'impatto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazione; Ancona, doppio incidente sulla Provinciale del Conero: tre feriti e strada chiusa; Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto; Incidente sulla provinciale 231 a Bitonto: coinvolti camion e auto, mezzo pesante si ribalta. Schianto frontale sulla Provinciale, c'è una vittimaUn grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 72, nel tratto che collega Casarano a Ugento, nel cuore del Salento, in prossimità di un passaggio a livello. Nello scontro tra ... ilfattovesuviano.it Schianto sulla provinciale: motociclista muore a 65 anniUna notizia che ha scosso il Piemonte. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in un fossato a lato della carreggiata Schianto sulla provinciale: motociclista muore a 65 anni ... laprovinciadibiella.it SCHIANTO SULLA VIA DEL MARE, FERITO UN MOTOCICLISTA TRA AGROPOLI E CASTELLABATE - Momenti di questa mattina lungo la , nel tratto compreso tra Un’auto e una m - facebook.com facebook Schianto sulla Statale 28, muore un sanremese in camper con la moglie x.com