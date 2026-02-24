Auto contro cinghiale sulla Provinciale morto sul colpo l' animale

Un cinghiale ha attraversato improvvisamente la Provinciale, causando un incidente che ha portato alla morte dell'animale. L’automobile, che viaggiava a velocità sostenuta, non ha potuto evitarlo e si è scontrata con l’animale, che è stato ucciso sul colpo. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti mentre i soccorsi intervenivano sul posto. La scena ha attirato numerosi automobilisti di passaggio.

E' comparso all'improvviso in strada un grosso cinghiale, una frazione di secondo per cercare di schivarlo e poi l'impatto. E' la sequenza di uno scontro tra una utilitaria con a bordo un uomo e un cinghiale, verificatosi sulla Sp 320 (via Raccomandata) nel comune di Sessa Aurunca. Per evitare l'animale il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Una manovra che non ha evitato però l'impatto: l'animale è stato colpito mortalmente e l'auto danneggiata. Illeso il conducente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Frosinone, spara al cinghiale, lo crede morto ma, l’animale si rialza e lo carica: morto 74enneA Frosinone, un uomo di 74 anni è deceduto dopo essere stato aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia.

Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito. Tragico incidente in SardegnaNella notte, un incidente sulla strada provinciale 84 vicino a Bottidda, in Sardegna, ha causato la morte di un uomo di 36 anni e il ferimento di un’altra persona.

