Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificati due incidenti tra Amelia e Terni. La prima scena si è svolta sulla SS205 Amerina, dove un'auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato nel parcheggio del Cospea Village, coinvolgendo un veicolo in uno schianto autonomo. Entrambi gli episodi sono stati prontamente segnalati alle forze dell’ordine.

Terni, 18 aprile 2026 – È di due incidenti stradali nel giro di mezz’ora il bilancio della notte tra venerdì e sabato tra Amelia e Terni, con un’auto finita in fiamme sulla SS205 Amerina e un secondo schianto autonomo nel parcheggio del Cospea Village. Il primo incidente è avvenuto intorno all’1:30 lungo la SS205 Amerina, nei pressi dello svincolo per la superstrada, in direzione Amelia. Una Audi Q2, guidata da un ragazzo di 30 anni, ha perso il controllo andando a impattare prima contro alcune rocce a lato della carreggiata, per poi ribaltarsi e terminare la corsa sul lato opposto contro il guard-rail. A seguito del violento impatto il veicolo ha preso fuoco, con le fiamme che hanno interessato anche la scarpata sottostante la strada.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due incidenti nella notte tra Amelia e Terni. Auto si ribalta e prende fuoco sulla Amerina

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