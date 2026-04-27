Questa mattina, alle 8.30, in via Spalato a Macerata, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Un giovane di 25 anni è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate nello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Macerata, 27 aprile 2025 – Incidente tra auto e moto questa mattina in via Spalato, intorno alle 8.30. Una Ford EcoSport condotta da una 78enne del posto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una motocross da strada guidata da un 25enne. La prima usciva da via Valadier mentre la moto veniva giù da Santa Croce in direzione via Roma. All’incrocio è avvenuto l’impatto. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi. Il ragazzo, pur essendo cosciente, lamentava forti dolori alla gamba ed è stato trasportato al pronto soccorso di Macerata; avrebbe riportato delle fratture. Illesa la conducente, ma sotto choc per quanto accaduto. Diversi passanti, trattandosi di un’ora di punta, si sono fermati sul luogo dell’incidente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto: 25enne in ospedale

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