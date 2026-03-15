Incidente a Caravaggio un’auto finisce nel canale | due morti e otto feriti

Domenica mattina lungo la strada provinciale a Caravaggio, un’auto è finita nel canale. Nell’incidente sono morte due persone e altre otto sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto i feriti e trasportato i più gravi in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Bergamo, 15 marzo 2026 – Tragico incidente, domenica in tarda mattinata, verso le 12.30, lungo la Sp. 185 Rivoltana, a Caravaggio, in provincia di Bergamo: quattro auto coinvolte, due morti e otto feriti. Lo schianto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 di domenica 15 marzo all'altezza del ristorante Montizzolo, sulla Rivoltana, a Caravaggio, n ella Bergamasca. La dinamica. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato, che avrebbe innescato la carambola. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto avrebbe tentato il sorpasso provenendo da Caravaggio in direzione Mozzanica, colpendo una vettura e in seguito un altro mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Caravaggio, un’auto finisce nel canale: due morti e otto feriti Articoli correlati Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca, una finisce nel canale: due feriti in ospedaleDue auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la strada provinciale di Cremona in località Fontanelle, nel... Incidente in viale Treviso, un'auto finisce nel fossato: feriti due giovaniDue persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 8 febbraio in viale Treviso. Aggiornamenti e notizie su Incidente a Caravaggio un'auto finisce... Temi più discussi: Causa un tamponamento a catena in galleria e non si ferma. Disagi al traffico sulla Statale 42; Incidente sulla Fondovalle Sangro, nella galleria di Colledimezzo: due feriti; Tragico incidente nella notte a Gorla Minore, morto un motociclista di 56 anni; I funerali della famiglia Ardovini, uccisa su via Collatina da un’auto in fuga: presente Gualtieri. Maxi incidente d’auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feritiSarebbero almeno quattro le auto coinvolte nel drammatico incidente di oggi, 15 marzo, a Caravaggio (Bergamo) in cui due persone hanno perso la vita e ... fanpage.it Tragedia a Caravaggio, scontro tra quattro auto: due morti e diversi feritiTragedia a Caravaggio intorno all'ora di pranzo di domenica 15 marzo. Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all’altezza ... ecodibergamo.it Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime si chiamavano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, erano entrambe di Ca facebook Sulla #A1-Direttissima rallentamenti in direzione Bologna, tra Barberino e Aglio, per un incidente avvenuto al km 259 #viabiliTOS x.com