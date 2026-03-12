Un uomo di 64 anni è morto ieri mattina in un incidente agricolo a Serle, in valle Sabbia. La vittima, identificata come Giuliano Franzoni, stava lavorando con un trattore quando è stato schiacciato. La tragedia si è verificata in un'area rurale della provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Serle (Brescia), 12 marzo 2026 – Tragedia in valle Sabbia. Ieri mattina Giuliano Franzoni, un uomo di 64 anni, ha perso la vita in un incidente agricolo. Tutto è successo intorno alle 9 in via Piave, mentre l’uomo era impegnato a lavorare in un campo di sua proprietà, di fronte alla sua Osteria Antica Fornace. Secondo le prime ricostruzioni, Franzoni sarebbe rimasto schiacciato dal trattore che stava manovrando per effettuare delle opere nel terreno, su cui si affaccia il suo ristorante. Sul luogo dell’infortunio sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, unitamente ai tecnici di Ats Brescia e ai vigili del fuoco, nonché diversi mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi era Giuliano Franzoni, il ristoratore di Serle morto schiacciato dal trattore

