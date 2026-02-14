Ancora pericolo valanghe sulle montagne | grado 3 per tutto il weekend

Il bollettino valanghe segnala che il rischio di slavine nelle montagne del Friuli Venezia Giulia è di livello 3, marcato, fino a lunedì 16 febbraio. La causa è l’abbondante neve accumulata negli ultimi giorni, che aumenta la possibilità di distacchi improvvisi. Le piste da sci e le escursioni in quota diventano più pericolose, spingendo gli esperti a consigliare massima prudenza.

Le situazioni più critiche si concentrano soprattutto in prossimità delle creste, nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza Resta alta l’attenzione sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Fino a lunedì 16 febbraio il pericolo valanghe in quota sarà di grado 3, marcato, come indicato dal bollettino valanghe. Secondo le previsioni, nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni, come previsto da allerta gialla della Protezione Civile, i punti pericolosi tenderanno ad aumentare. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli accumuli di neve ventata, che risultano instabili e quindi potenzialmente soggetti a distacco.🔗 Leggi su Udinetoday.it

