Scandicci ko che non fa male Ospiti più affamati di punti

Nella partita tra Scandicci e Follonica Gavorrano, i padroni di casa hanno subito una sconfitta con il punteggio di 1-3. La squadra ospite si è dimostrata più determinata e ha conquistato i tre punti grazie a un gol nel primo tempo, seguito da altri due marcatori nella ripresa. La formazione di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire l’andamento della partita.

Scandicci 1 Follonica Gavorrano 3 SCANDICCI: Fedele, Fiaschi (79’ Bertelli), Chiaverini (85’ Morandi), Tacconi, Biancon, Dodaro, Valori, Guidelli (68’ Poli), Arrighini, Boganini (93’ Marchesini), Viligiardi (72’ Tellini). All. Taccola. FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Drapelli, Ferrante, Likaxhiu, Marino, Bellini, Masoni (93’ Arrighi), Maurizi (61’ Mutton), Rinaldini (70’ Proietti), Iacoponi, Giordani (81’ Fossati). All. Pagliarini. Arbitro: Niccolai di Pistoia. Marcatori: 11’ Arrighini, 15’ Giordani, 66’ Likaxhiu, 92’ Bellini (r). Note: ammoniti: Ferrante, Biancon, Bellini, Guidelli, Tellini, Fedele. Calci d’angolo 5-2. Recupero 1+7. GRASSINA – Com’era cominciata, così finisce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, ko che non fa male. Ospiti più affamati di punti Notizie correlate Progresso ko che fa male, rammarico SassoPRO SESTO 0 SASSO MARCONI 0 PRO SESTO: Bongini, Meriggi, Pedone (51’ Chillemi), Banfi, Chiricallo (3’pt Santambrogio), Polenghi (73’ Banse),... Castelfidardo, altro ko. Una sconfitta che fa male1 TERMOLI 2 : Osama, Bugari (1’ st Ascoli), Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Abagnale, Palestini (44’ st Bartoli), Gallo, Morais, Valentino...