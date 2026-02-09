Progresso ko che fa male rammarico Sasso

La partita tra Pro Sesto e Sasso Marconi termina senza reti, lasciando l’amaro in bocca a entrambe le squadre. I padroni di casa sprecano diverse occasioni, mentre gli ospiti si difendono bene e portano a casa un punto che, comunque, non basta a migliorare la loro posizione in classifica. La delusione è palpabile, soprattutto per il Pro Sesto, che sperava di fare risultato davanti al pubblico di casa.

PRO SESTO 0 SASSO MARCONI 0 PRO SESTO: Bongini, Meriggi, Pedone (51’ Chillemi), Banfi, Chiricallo (3’pt Santambrogio), Polenghi (73’ Banse), Montesano, Rastelli (51’ Clerici), Stefanoni, Anghileri, Maspero. A disp.: Lovato, Bortolato, Samaden, Abruzzese, Valota. All. Angellotti. SASSO MARCONI: Albieri, Barattini, Montanaro, Ingegneri (85’ Gobbo), Tarozzi, Cinquegrana (93’ Prasso), Ghebreselassie (60’ Matta), Armaroli, Leonardi (93’ Pirazzoli), Geroni, Gamberini. A disp.: Celeste, Zanini, Gattor, Bonfiglioli, Mazia. All. Farneti. Arbitro: Prencipe di Tivoli. Note: ammoniti Banfi, Polenghi, Ingegneri, Tarozzi, Armaroli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Progresso ko che fa male, rammarico Sasso Approfondimenti su ProseSesto 0 SassoMarconi 0 Il Sasso Marconi sfiora il colpo con Marra . Progresso ko, anche il palo dice di no Progresso, che chance. Il Sasso da esportazione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su ProseSesto 0 SassoMarconi 0 Argomenti discussi: Serie D: Lentigone ko col Rovato Vertovese, Desenzano nuova capolista; Cittadella, è Fort al 94’. I playoff ora sono a - 3; Progresso vs Cittadella Vis Modena, il dopo gara di mister Mattia Gori, cronaca e tabellino (VIDEO). Progresso, così fa male. Troppi errori sotto portaL’Imolese segna alla prima occasione con il debuttante Rizzi. Poi Mascanzoni si divora il pallone che significava almeno il pari. Brutta sconfitta casalinga per il Progresso di Mattia Graffiedi che, ... ilrestodelcarlino.it Gdo, ancora un progresso in fila: il Sud fa da trainoTra il 2 e l’8 giugno la distribuzione moderna italiana fa segnare +2,55% nel confronto con lo stesso periodo del 2024. I dati di NielsenIQ certificano così il quinto progresso consecutivo della Gdo ... repubblica.it "Il "male" è una necessità dell'universo manifesto e uno dei suoi sostegni. É una necessità per il progresso e l'evoluzione, come la notte è necessaria per produrre il giorno e la morte per produrre la vita. Come può esserci un cambiamento in meglio, senza un' facebook Ecco le 10 Breakthrough Technologies 2026! Ecco le 10 #tecnologie, scelte come ogni anno da MIT Technology Review, che guideranno il #progresso o stimoleranno i cambiamenti più significativi, nel bene e nel male, negli anni a venire. Scopri la lista ti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.