Castelfidardo altro ko Una sconfitta che fa male
Castelfidardo subisce un’altra sconfitta e il morale inizia a scendere. La squadra perde in casa contro Termoli, lasciando i tre punti agli ospiti. La partita si accende nel secondo tempo, con i cambi e le sostituzioni che non bastano a cambiare il risultato finale. I giocatori cercano di reagire, ma alla fine il punteggio rimane a favore degli avversari. La sconfitta fa male alla classifica e al team, che ora deve subito rialzarsi.
1 TERMOLI 2: Osama, Bugari (1’ st Ascoli), Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Abagnale, Palestini (44’ st Bartoli), Gallo, Morais, Valentino (22’ st Traini). Panchina: Petrucci, Dovhanyk, Tarulli, Ruini, Taddei, Stura. All. Cuccù. TERMOLI: Iannaccone, Tracchia, Barone (17’ st Thiane), Magnani, Colarelli (17’ st Ceesay), Romano (24’ st Cancello), Colabella, Marsico (36’ st Staffa), Biguzzi, Avolio (6’ st Maggioli), Mercuri. Panchina: Astorino, Ceesay, Galdo, De Risio, Pepa. All. D’Adderio. Arbitro: Aureliano di Rossano Reti: 10’ pt Romano (rig.), 16’ pt Avolio, 30’ st Ascoli. Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Castelfidardo ko
Calcio, una sconfitta che fa male: Forlì ko con la Sambenedettese, si riapre la crisi di risultati
Il Forlì subisce una sconfitta casalinga contro la Sambenedettese, riaprendo le preoccupazioni sulla continuità dei risultati.
Che harakiri per la Yuasa Battery. A Monza una sconfitta che fa male
Una sconfitta dolorosa per il Vero Volley Monza nella sfida contro Yuasa Battery, conclusa con un risultato di 3-2.
Ultime notizie su Castelfidardo ko
Argomenti discussi: CASTELFIDARDO ko ad Ancona: Baleani punta il dito contro l'arbitraggio; Ancona, contro il Castelfidardo una vittoria che vale la vetta; L'Ancona è in vetta alla classifica (insieme al Teramo): piegato 2-0 il Castelfidardo con Sparandeo e Kouko; Serie D, 23^giornata: l'Ancona capolista piazza il poker a Recanati. L'Atletico Ascoli piega il San Marino, Castelfidardo ko. Blitz...
Soffre nel finale, ma gioca, segna e vince 2-1. Il Termoli sbanca Castelfidardo e allunga in classifica verso la salvezzaRomano e Avolio lanciano i giallorossi nel primo tempo. I marchigiani accorciano le distanze, ma il Termoli vince ... primonumero.it
Castelfidardo, mister Cuccù predica calma nonostante sulla carta la sfida sia molto complicata: L’Ancona è una squadra forte». I nostri sacrifici finalmente ripagati dai ...Purtroppo all’andata quella svista arbitrale sul rigore con la palla che sarebbe entrata. Loro avranno più pressione. sport.quotidiano.net
- | News, interviste e tanto altro dalle ore 14:00 in diretta dal “Mancini” di Castelfidardo con il pre-match insieme a tanti ospiti e protagonisti dell’incontro per poi vivere la diretta del match. Solo su TR facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.