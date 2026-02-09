Castelfidardo subisce un’altra sconfitta e il morale inizia a scendere. La squadra perde in casa contro Termoli, lasciando i tre punti agli ospiti. La partita si accende nel secondo tempo, con i cambi e le sostituzioni che non bastano a cambiare il risultato finale. I giocatori cercano di reagire, ma alla fine il punteggio rimane a favore degli avversari. La sconfitta fa male alla classifica e al team, che ora deve subito rialzarsi.

1 TERMOLI 2: Osama, Bugari (1’ st Ascoli), Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Abagnale, Palestini (44’ st Bartoli), Gallo, Morais, Valentino (22’ st Traini). Panchina: Petrucci, Dovhanyk, Tarulli, Ruini, Taddei, Stura. All. Cuccù. TERMOLI: Iannaccone, Tracchia, Barone (17’ st Thiane), Magnani, Colarelli (17’ st Ceesay), Romano (24’ st Cancello), Colabella, Marsico (36’ st Staffa), Biguzzi, Avolio (6’ st Maggioli), Mercuri. Panchina: Astorino, Ceesay, Galdo, De Risio, Pepa. All. D’Adderio. Arbitro: Aureliano di Rossano Reti: 10’ pt Romano (rig.), 16’ pt Avolio, 30’ st Ascoli. Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, altro ko. Una sconfitta che fa male

Soffre nel finale, ma gioca, segna e vince 2-1. Il Termoli sbanca Castelfidardo e allunga in classifica verso la salvezzaRomano e Avolio lanciano i giallorossi nel primo tempo. I marchigiani accorciano le distanze, ma il Termoli vince ... primonumero.it

Castelfidardo, mister Cuccù predica calma nonostante sulla carta la sfida sia molto complicata: L’Ancona è una squadra forte». I nostri sacrifici finalmente ripagati dai ...Purtroppo all’andata quella svista arbitrale sul rigore con la palla che sarebbe entrata. Loro avranno più pressione. sport.quotidiano.net

- | News, interviste e tanto altro dalle ore 14:00 in diretta dal “Mancini” di Castelfidardo con il pre-match insieme a tanti ospiti e protagonisti dell’incontro per poi vivere la diretta del match. Solo su TR facebook