Due insegnanti di Reggio Emilia sono state iscritte nel registro degli indagati per falso. L’indagine riguarda l’alterazione dei voti su un registro elettronico scolastico. Le autorità hanno avviato le verifiche dopo aver riscontrato modifiche non autorizzate ai punteggi degli studenti. La vicenda coinvolge il sistema di registrazione dei voti e le procedure di gestione delle valutazioni. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

? Cosa sapere Due docenti a Reggio Emilia indagate per falso dopo l'alterazione di voti su registro elettronico.. La modifica dei punteggi ha causato la bocciatura di uno studente dopo il recupero settembre.. Due insegnanti di una scuola di Reggio Emilia sono attualmente indagate dalla Procura con l’accusa di falso in atto pubblico per la presunta alterazione dei voti su un registro elettronico, un episodio scatenato nel 2023 a seguito di una correzione postuma di una verifica somministrata durante un periodo di malattia della docente titolare. Il caso ha avuto origine quando la professoressa di ruolo, rientrata da un periodo di assenza per motivi di salute, ha riscontrato discrepanze nelle valutazioni inserite da una supplente che aveva gestito la classe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo voti a Reggio Emilia: indagate due docenti per falso

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