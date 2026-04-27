Due insegnanti sono state indagate a Reggio Emilia per aver alterato i voti degli studenti nel registro elettronico. Secondo le verifiche, avrebbero cancellato i risultati di una verifica di classe e inserito nuovi punteggi, abbassando le valutazioni di molti studenti. L’indagine è stata avviata dopo alcune segnalazioni e si concentra sulle modalità con cui sono state effettuate le modifiche. Le insegnanti sono state ascoltate dagli investigatori.

Reggio Emilia, 27 aprile 2026 – Avrebbero ‘manomesso’ il registro elettronico, cancellando i voti di una verifica svolta da una classe per modificarli e, per la maggior parte degli studenti, abbassare sensbilmente le valutazioni. Due professoresse – una 39enne e una 49enne, entrambe reggiane – sono indagate con l’accusa, in concorso, di falso in atto pubblico. I fatti risalgono all’ aprile 2023 in una scuola superiore della citt à. A denunciare tutto è stato un collega insegnante che ha presentato un esposto ai carabinieri poi finito sul tavolo del sostituto procuratore Piera Cristina Giannusa che ha emesso un avviso di fine indagini preliminari alle docenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Modificati i voti degli studenti”. Due professoresse indagate

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