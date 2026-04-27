A Reggio Emilia, due insegnanti sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di aver alterato i voti degli studenti dopo una verifica. Le accuse riguardano il concorso tra le due persone, con l’accusa di falso in atto pubblico per aver manomesso il registro delle valutazioni. L’indagine è in corso e al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

Due professoresse sono indagate dalla procura di Reggio Emilia con l'accusa, in concorso, di falso in atto pubblico perché avrebbero manomesso il registro elettronico, modificando i voti (per la maggior parte ritoccati a ribasso) di una verifica a cui era stata sottoposta una classe di un istituto superiore reggiano. A riportarlo è il Resto del Carlino. I fatti risalgono al 2023, quando la docente titolare della cattedra - una 39enne di Reggio Emilia - era in malattia ed è stata sostituita da una supplente di 49 anni, anch'essa reggiana. Quest'ultima, stando alle ricostruzioni, ha somministrato un compito, metà a crocette e metà a risposta aperta, che le aveva lasciato in consegna la professoressa di ruolo con tanto di "correttore" (strumento che definisce la griglia di valutazione).🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, "voti modificati dopo una verifica": indagate due prof

Notizie correlate

“Modificati i voti degli studenti”. Due professoresse indagateReggio Emilia, 27 aprile 2026 – Avrebbero ‘manomesso’ il registro elettronico, cancellando i voti di una verifica svolta da una classe per...

Reggio Emilia onora i genitori di Paolo: una promessa contro il bullismo dopo una tragedia giovanile.Reggio Emilia è stata teatro di un toccante riconoscimento a Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori di Paolo, il quattordicenne di Latina la cui vita...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Modificati i voti degli studenti. Due professoresse indagate; Insegnante modifica i voti della supplente sul registro elettronico, scattano le indagini per falso d'atto pubblico. Ecco come si difende la docente; Modificati i voti degli studenti Due professoresse indagate.

Voti modificati dopo una verifica, indagate due prof a Reggio Emilia(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 APR - Due professoresse sono?indagate dalla procura di Reggio Emilia con l'accusa, in?concorso, di falso in atto pubblico per aver manomesso il?registro elettronico, modific ... msn.com

Modificati i voti degli studenti. Due professoresse indagateLa docente, tornata dalla malattia, avrebbe cambiato le valutazioni di una verifica corretta dalla supplente. Un collega della scuola superiore ha denunciato tutto: Non si può manomettere il registro ... ilrestodelcarlino.it

Due insegnanti di una scuola di Reggio Emilia sono indagate per falso in atto pubblico in relazione a modifiche apportate ai voti di una verifica, risalenti all’aprile 2023. L’inchiesta, (come riporta il Resto del Carlino), nasce dall’esposto della colle… x.com

LBA. . Le schiacciate di Olejniczak ed Echenique tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews del match tra Reggio Emilia e Tortona #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook