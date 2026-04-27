Scandalo in Serie A spunta il codice segreto che pilotava le partite | Quando Rocchi faceva così…

Un’indagine in corso nel calcio italiano nel 2026 ha rivelato l’esistenza di un codice segreto utilizzato per influenzare gli esiti delle partite. L’inchiesta, che coinvolge diversi arbitri e funzionari, ha portato alla luce comunicazioni e pratiche sospette risalenti nel tempo. La scoperta ha scatenato un grande clamore e ha messo sotto pressione le autorità sportive, segnando un nuovo capitolo di crisi nel mondo del calcio nazionale.

L’inchiesta che sta travolgendo il mondo del calcio italiano nel 2026 segna uno dei momenti più bui per la classe arbitrale dai tempi di Calciopoli. Al centro della bufera si trova il designatore Gianluca Rocchi, accusato di aver esercitato pressioni indebite e condizionamenti diretti sugli addetti alla sala Var del centro di Lissone. Quello che inizialmente sembrava un sospetto legato a semplici interferenze verbali si è trasformato in un’indagine della Procura federale e ordinaria che ipotizza il reato di frode sportiva. Il cuore del problema risiede nella presunta violazione del protocollo internazionale, che impone l’assoluta indipendenza del varista da qualsiasi influenza esterna durante lo svolgimento della gara.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scandalo in Serie A, spunta il codice segreto che pilotava le partite: “Quando Rocchi faceva così…” Notizie correlate Scandalo Epstein: il Principe Andrea scarcerato, ma rischia grosso. E spunta anche l’accordo segreto con la Cina«Non si può chiudere un occhio, i reali devono affrontarlo anche nel loro interesse: ma sono stati così abituati a cavarsela…». Scoperto il codice segreto di Hamas: così scatenò l'attacco del 7 ottobreSecondo i media israeliani, l’esercito avrebbe identificato nei telefoni sequestrati ai miliziani un codice digitale già usato in precedenti piani... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter. Scandalo in Serie A, spunta il codice segreto che pilotava le partite: Quando Rocchi faceva così…L’inchiesta che sta travolgendo il mondo del calcio italiano nel 2026 segna uno dei momenti più bui per la classe arbitrale dai tempi di Calciopoli. Al centro ... thesocialpost.it Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaCon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it Risultano indagati nel "caso Rocchi" anche due arbitri: Di Vuolo e Nasca. Quest’ultimo era al VAR in Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, quando avrebbe invitato alla revoca di un rigore per gli emiliani. Entrambi erano al VAR anche in Inter-Verona del - facebook.com facebook Quando Marotta e Rocchi si salutavano così ed era il 2017... Chi vinceva gli scudetti in quegli anni x.com