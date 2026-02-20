Scandalo Epstein | il Principe Andrea scarcerato ma rischia grosso E spunta anche l’accordo segreto con la Cina

Il Principe Andrea è stato scarcerato dopo il coinvolgimento nello scandalo Epstein, causa di numerosi interrogativi sulla sua posizione legale. La decisione arriva in un momento in cui si parla anche di un possibile accordo nascosto tra le autorità britanniche e la Cina, che potrebbe influenzare il caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per i rischi legali ancora pendenti sul membro della famiglia reale. La questione continua a tenere sotto tensione il mondo pubblico e i media.

«Non si può chiudere un occhio, i reali devono affrontarlo anche nel loro interesse: ma sono stati così abituati a cavarsela. ». La frase circola tra i corrispondenti come un avviso: qui non si misura soltanto la caduta del principe Andrea — un tempo cocco della regina e ora diavolo della monarchia —, si misura la tenuta dell’istituzione che lo ha protetto, rinominato, infine scaricato tra mille “se” e mille “ma”. L’arresto di Andrea e i prossimi guai. Giovedì, alle 8 del mattino nel Norfolk, la Thames Valley Police ha arrestato un uomo sui sessant’anni nella tenuta di Sandringham. L’accusa: cattiva condotta in una carica pubblica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

