Scandalo Epstein | il Principe Andrea scarcerato ma rischia grosso E spunta anche l’accordo segreto con la Cina

Da secoloditalia.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Principe Andrea è stato scarcerato dopo il coinvolgimento nello scandalo Epstein, causa di numerosi interrogativi sulla sua posizione legale. La decisione arriva in un momento in cui si parla anche di un possibile accordo nascosto tra le autorità britanniche e la Cina, che potrebbe influenzare il caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per i rischi legali ancora pendenti sul membro della famiglia reale. La questione continua a tenere sotto tensione il mondo pubblico e i media.

«Non si può chiudere un occhio, i reali devono affrontarlo anche nel loro interesse: ma sono stati così abituati a cavarsela. ». La frase circola tra i corrispondenti come un avviso: qui non si misura soltanto la caduta del principe Andrea — un tempo cocco della regina e ora diavolo della monarchia —, si misura la tenuta dell’istituzione che lo ha protetto, rinominato, infine scaricato tra mille “se” e mille “ma”. L’arresto di Andrea e i prossimi guai. Giovedì, alle 8 del mattino nel Norfolk, la Thames Valley Police ha arrestato un uomo sui sessant’anni nella tenuta di Sandringham. L’accusa: cattiva condotta in una carica pubblica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

scandalo epstein il principe andrea scarcerato ma rischia grosso e spunta anche l8217accordo segreto con la cina
© Secoloditalia.it - Scandalo Epstein: il Principe Andrea scarcerato, ma rischia grosso. E spunta anche l’accordo segreto con la Cina

Leggi anche: Scandalo Epstein, arrestato l’ex principe Andrea

Leggi anche: L'ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto per abuso d'ufficio; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre; L'ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein. Carlo lo scarica.

scandalo epstein il principePerché è stato arrestato ex principe d’Inghilterra Andrea Mountbatten-Windsor: scandalo Epstein Files/ AccuseArrestato ex principe d'Inghilterra Andrea Mountbatten-Windsor: coinvolto scandalo Epstein Files: tutte le accuse e cosa rischia ... ilsussidiario.net

scandalo epstein il principeCaso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea. La prova più dura per la monarchia inglese. Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso»L’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor arrestato per abuso d’ufficio e possibile condivisione di informazioni riservate. Coinvolto nello scandalo Epstein, l’inchiesta segna una prova senza precedent ... famigliacristiana.it