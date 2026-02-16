Hamas ha usato una sequenza di emoji come codice segreto per pianificare l’attacco del 7 ottobre. Questa combinazione di simboli, che sembrava normale nelle chat quotidiane, nascondeva un messaggio nascosto. Gli esperti hanno scoperto che il gruppo ha inviato questa sequenza tra i militanti come indicazione per l’attacco imminente, creando un collegamento tra le comunicazioni digitali e l’operazione militare.

Una sequenza di emoji, apparentemente innocua e indistinguibile dalle comunicazioni quotidiane di milioni di utenti, sarebbe stata impiegata come codice operativo interno da Hamas per autorizzare l’avvio dell’attacco del 7 ottobre 2023. È quanto riportano media israeliani citando risultati di analisi condotte dall’esercito israeliano su telefoni sequestrati ai miliziani della brigata Nukhba nel giorno del massacro. Secondo le ricostruzioni, la stessa combinazione di simboli era già comparsa in due occasioni precedenti, nel settembre 2022 e nell’aprile 2023, legata a piani di attacco che non sarebbero stati portati a termine per divergenze interne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scoperto il codice segreto di Hamas: così scatenò l'attacco del 7 ottobre

Su Paramount+ arriva una miniserie che ricostruisce i fatti del 7 ottobre 2023 in Israele.

7 ottobre 2023, due anni fa il brutale attacco di Hamas a Israele: il video-racconto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.