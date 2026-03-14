Pagavano per uccidere civili a Sarajevo altri due italiani indagati | tra loro un manager lombardo

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sui presunti safari umani a Sarajevo e ha iscritto altri due italiani nel registro degli indagati. Tra loro c'è anche un manager lombardo. Le indagini riguardano un gruppo di persone accusate di pagare per uccidere civili durante il conflitto a Sarajevo. L'indagine si focalizza sui coinvolgimenti di questi soggetti in atti criminosi durante il periodo bellico.

Ci sarebbero altri due indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti safari umani a Sarajevo. Diverse persone, durante l'assedio degli anni Novanta, avrebbero pagato per partire e uccidere civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Andavano a uccidere civili per svago a Sarajevo: sale a cinque il numero degli indagati tra cui un milaneseNell'inchiesta "Safari umani" coordinata dalla Procura di Milano, l'elenco degli indagati si sta allungando. Safari umani a Sarajevo, ci sono nuovi indagati: tra loro un super managerMilano – Testimonianze raccolte che offrono elementi di interesse investigativo su una pagina nera della storia, persone che rievocano episodi del... Safari SARAJEVO, le conferme dell'ex agente bosniaco: ITALIANI tra i CECCHINI del week end Altri aggiornamenti su Pagavano per uccidere civili a Sarajevo... Temi più discussi: Cecchini a Sarajevo, altri due indagati: l’imprenditore che si vantava delle sue spedizioni; Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'inviato di guerra nei Balcani: Tiratori del weekend. Noi europei non siamo migliori; Un primo testimone depone alla Procura bosniaca sui safari umani di Sarajevo: Parlerò dei politici coinvolti. Trofei umani: i cecchini di Sarajevo che pagavano per uccidere i civili svelano il volto più macabro del turismo di guerraIl venerdì si incontravano a Trieste, al confine con la ex Jugoslavia, per un fine settimana di caccia. Trasportati dalla compagnia jugoslava/serba Aviogenex sulle colline intorno a Sarajevo, lì ... greenme.it I ‘cecchini turisti’ a Sarajevo: Pagavano per uccidere i civili, l’ho saputo già negli anni ’90Gian Ruggero Manzoni, ex collaboratore dei servizi segreti militari, conferma quanto è emerso dalla recente denuncia sui casi di facoltosi italiani che andavano in Bosnia per sparare a donne e bambini ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno, una domanda : chi di voi ha aderito quest'anno al progetto insceniamoci Mi avevano detto che pagavano 18,25€ l'ora al lordo , controllando il pagamento io e la mia collega abbiamo preso esattamente la metà al netto. - facebook.com facebook RT @matteorenzi: Tajani è geloso perché nelle conferenze internazionali mi pagavano per parlare. Lo capisco: uno come lui, al massimo, lo p… x.com