Gli interrogatori di garanzia si sono svolti oggi per i due titolari di una società coinvolta in un’indagine che riguarda presunti incontri mondani con calciatori e personaggi noti. La difesa ha sostenuto che si trattava di serate di svago e non di attività di prostituzione. L’indagine, che ha portato anche a perquisizioni, si concentra su alcuni eventi passati in locali di lusso.

Nessuna attività illecita, ma semplici serate mondane per clienti facoltosi: è questa la versione di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, i titolari della Ma.De, la società al centro dell'inchiesta sulla prostituzione a Milano. Oggi la coppia, sottoposta agli arresti domiciliari, è comparsa davanti al Gip Chiara Valori per l’interrogatorio di garanzia. Un colloquio durato circa quattro ore, durante il quale i due hanno risposto punto su punto alle contestazioni. Il loro legale, l’avvocato Marco Martini, si è detto soddisfatto: "Hanno dato delle spiegazioni tecniche e sono stati molto precisi". Il difensore ha ironizzato sulla descrizione fornita da alcuni media, che hanno dipinto i suoi assistiti come una "coppia diabolica": "La dottoressa Ronchi è laureata in Economia, Buttini è un geometra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scandalo escort, la difesa di Buttini e Ronchi: "Ma quale prostituzione, erano serate mondane"

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