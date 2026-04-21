Scandalo escort a Milano serate con i calciatori di serie A anche durante il lockdown | una è incinta

Un'indagine ha portato alla luce pagamenti superiori a 450mila euro effettuati da calciatori professionisti a un'associazione coinvolta in presunti casi di prostituzione a Milano e a Mykonos. I pagamenti sono stati effettuati tramite bonifici e carte prepagate, e l'associazione sarebbe collegata a serate con escort, anche durante il periodo di lockdown. Una delle persone coinvolte si trova in stato di gravidanza.

(Adnkronos) – Oltre 450mila euro sono stati pagati direttamente da calciatori professionisti – tramite bonifici su conti correnti o su carta prepagata – alla presunta associazione, dedicata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, attiva su Milano e a Mykonos. E' quanto emerge nell'ordinanza, firmata dalla giudice per le indagni preliminari di Milano Chiara Valori, che ha portato a quattro arresti (domiciliari) e alla richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore che supera 1,2 milioni di euro, cifra ritenuta profitto del reato. I quattro arrestati sono Emanuele Buttini e Deborah Ronchi considerati i promotori dell'associazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Escort dai calciatori di Serie A anche in pieno lockdown a Milano, nomi cancellati: incinta una delle ragazzeSono emersi nuovi dettagli sul caso del presunto servizio di escort per calciatori della Serie A, ma non solo, al centro dell’indagine che vede...

Leggi anche: Escort per i calciatori di Serie A, il racconto di una 23enne: «Anche durante il lockdown serate di sesso e gas esilarante». Spuntano giocatori di Inter e Milan

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori; Milano, escort di lusso nei locali della movida. Calciatori tra i clienti; Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto servizio dopopartita, coinvolti diversi calciatori di Serie A; Il 'servizio dopopartita’ per i giocatori di Milan e Inter e i calciatori in trasferta a San Siro: escort 18enni e sballo invisibile all’antidoping.

Scandalo escort a Milano, calciatori di serie A e una ragazza incinta: serate organizzate anche durante il lockdownOltre 450mila euro sono stati pagati direttamente da calciatori professionisti - tramite bonifici su conti correnti o su carta prepagata - alla presunta associazione, dedicata al favoreggiamento e all ... adnkronos.com

Scandalo escort: tra i clienti calciatori di fama internazionale, ma non solo. C’è un mio amico pilota di Formula 1 a Milano, vuole una tipaL'intercettazione che mette in mezzo anche il mondo dei motori risale al 18 febbraio: La riesci a trovare una, chiede Matteo Grassi. Gli mando la brasiliana, risponde Fraga Luz (uno degli arrestat ... ilfattoquotidiano.it

F1 - NON SOLO GUAI COL FISCO: UN PILOTA COINVOLTO NEL GIRO DI ESCORT INDAGATO DALLA PROCURA DI MILANO Non solo questione Fisco, ma anche nello scandalo a luci rosse indagato dalla Procura di Milano, nel cui giro sono coinvolti c facebook

Scandalo escort a Milano Coinvolti anche giocatori di Serie A x.com