Scandalo escort a Milano | l’inchiesta che travolge i calciatori

A Milano, il 27 aprile 2026, sono stati ascoltati due individui, Buttini e Ronchi, in relazione a un’indagine riguardante un presunto caso di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento. L’indagine è legata a un’operazione che coinvolge alcuni calciatori e riguarda un giro di escort. I due sono stati interrogati dalle autorità per chiarire i loro ruoli in questa vicenda.

? Cosa sapere Milano, 27 aprile 2026: interrogati Buttini e Ronchi per sfruttamento prostituzione e favoreggiamento.. L'inchiesta coinvolge calciatori di Serie A e quattro persone già in arresti domiciliari.. Al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, oggi 27 aprile 2026, la giudice per le indagini preliminari Chiara Valori riceve Emanuele Buttini e Deborah Ronchi per gli interrogatori relativi a un’inchiesta che coinvolge anche calciatori di Serie A. L’indagine, che ha portato al provvedimento di arresti domiciliari per quattro persone, punta a smantellare un sistema basato sullo sfruttamento della prostituzione e sul favoreggiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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