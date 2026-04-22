Un'indagine avviata dopo la denuncia di una giovane donna ha portato all'arresto di due persone note nel mondo della nightlife meneghina. Tra gli arrestati ci sono un uomo e una donna, entrambi conosciuti nel settore, mentre alcuni nomi di calciatori e personaggi dello spettacolo sono stati citati nelle carte dell'inchiesta. Al momento, queste figure non risultano coinvolte in modo diretto e sono state escluse da ogni accusa.

Dalla denuncia di una giovane donna è partita l’indagine che ha portato agli arresti di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, figure note della nightlife milanese. Secondo gli inquirenti, avrebbero organizzato serate esclusive tra Milano e Mykonos con escort e clienti facoltosi. Sono clamorosi i nomi – riportati oggi dal “ Giornale ” – di diversi calciatori, nessuno dei quali è indagato. Escort a Milano, i calciatori citati nell’inchiesta. Tra i più noti, anche secondo Open, figurerebbero Dejan Stankovic, Daniel Maldini, Marcus Pedersen, Christian Volpato e Cheickh Niasse. Nelle carte emergono inoltre riferimenti — sotto forma di parole chiave — a Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud, Menez, Calafiori, Vlahovic, Arthur Melo, Scamacca, Ruggeri e Nuno Tavares.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scandalo escort a Milano, ecco i nomi di calciatori e vip (non indagati) che spuntano dalle carte

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