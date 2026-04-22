Scandalo escort a Milano ecco i nomi di calciatori e vip non indagati che spuntano dalle carte
Un'indagine avviata dopo la denuncia di una giovane donna ha portato all'arresto di due persone note nel mondo della nightlife meneghina. Tra gli arrestati ci sono un uomo e una donna, entrambi conosciuti nel settore, mentre alcuni nomi di calciatori e personaggi dello spettacolo sono stati citati nelle carte dell'inchiesta. Al momento, queste figure non risultano coinvolte in modo diretto e sono state escluse da ogni accusa.
Dalla denuncia di una giovane donna è partita l’indagine che ha portato agli arresti di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, figure note della nightlife milanese. Secondo gli inquirenti, avrebbero organizzato serate esclusive tra Milano e Mykonos con escort e clienti facoltosi. Sono clamorosi i nomi – riportati oggi dal “ Giornale ” – di diversi calciatori, nessuno dei quali è indagato. Escort a Milano, i calciatori citati nell’inchiesta. Tra i più noti, anche secondo Open, figurerebbero Dejan Stankovic, Daniel Maldini, Marcus Pedersen, Christian Volpato e Cheickh Niasse. Nelle carte emergono inoltre riferimenti — sotto forma di parole chiave — a Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud, Menez, Calafiori, Vlahovic, Arthur Melo, Scamacca, Ruggeri e Nuno Tavares.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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