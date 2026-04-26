Scandalo arbitri Rocchi si autosospende e lascia la chat Can | Ciao ragazzi avrei voluto salutarvi diversamente Saluta anche Gervasoni

Gianluca Rocchi si è autosospeso dalla chat della Can dopo aver inviato un messaggio in cui esprimeva il desiderio di salutare i colleghi in modo diverso. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 25 aprile, e anche Gervasoni ha salutato i membri della chat. Rocchi ha scritto: “Ciao ragazzi, avrei voluto salutarvi diversamente. Date il massimo, come sempre”.

“Ciao ragazzi, avrei voluto salutarvi diversamente. Date il massimo, come sempre “. Con questo messaggio Gianluca Rocchi avrebbe lasciato la chat della Can dopo essersi autosospeso nella serata di sabato 25 aprile. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. La decisione del designatore arbitrale è arrivata poche ore dopo lo scossone dell’inchiesta della procura di Milano in cui lo stesso Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Nella nota con cui Rocchi comunica di essersi autosospeso si legge: “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile Can.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scandalo arbitri, Rocchi si autosospende e lascia la chat Can: “Ciao ragazzi, avrei voluto salutarvi diversamente”. Saluta anche Gervasoni Caos arbitri. Ha parlato Rocchi. Guida e Maresca out Notizie correlate Indagine arbitri Serie A, dopo Rocchi si autosospende anche Gervasoni: convocato il Comitato Nazionale!Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Rocchi si autosospende: “Tornerò più forte”. Indagato anche il supervisore Var GervasoniGianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di responsabile della Can con effetto immediato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Caso Rocchi: Marotta, Chinè e gli arbitri, il processo si sposta sul web, Inter innocente o colpevole?I tifosi sul web condannano i nerazzurri e il 'sistema di Marotta' per l'indagine in corso sul designatore Rocchi. Al centro delle accuse anche il Procuratore Chinè ... sport.virgilio.it ROCCHI INCHIESTA Caso arbitri, l’inchiesta si allarga: tre accuse per Rocchi. L’esposto del calabrese Rocca riapre il dossierwww.lacnews24.it. Un’indagine destinata a far discutere e che scuote dalle fondamenta il sistema arbitrale italiano. Al centro della vicenda c’è Gianluca Rocchi, designatore della Serie A, finito nel ... statoquotidiano.it Nessun tesserato dell’Inter coinvolto nello scandalo arbitri in Serie A Lo fa sapere il Corriere della Sera, che sottolinea come dalla società nerazzurra filtrano: fastidio e stupore per quanto riguarda il terremoto che ha scosso il mondo arbitrale, con ca - facebook.com facebook Scandalo arbitri, il designatore Rocchi si autosospende. Il ministro Abodi: "Non potranno non esserci conseguenze" x.com