Scandalo arbitri in Serie A | il governo riprova a commissariare il calcio

Un nuovo scandalo coinvolge il calcio italiano, questa volta legato a presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali. Le autorità sportive sono state coinvolte in un'inchiesta che ha portato a sospetti di manipolazioni e favoritismi nelle partite di Serie A. Le indagini sono iniziate a seguito di segnalazioni e verifiche sui controlli e le decisioni prese dagli arbitri durante alcune gare recenti. La situazione ha attirato l'attenzione del pubblico e delle istituzioni sportive.

C’è un nuovo scandalo nel calcio italiano. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali (la terza consecutiva), e quando siamo ormai arrivati al termine della stagione, il pallone viene scosso dalle accuse nei confronti del sistema arbitrale, alimentando sospetti destinati a far discutere i tifosi per tutta l’estate e non solo. Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale di Serie A e B, è sotto indagine da parte della Procura di Milano per “concorso in frode sportiva”. Un caso che ha subito fatto gridare a una possibile nuova Calciopoli, anche se per il momento sono poche le informazioni precise sul contenuto dell’indagine. Tutto sembra essere...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scandalo arbitri in Serie A: il governo riprova a commissariare il calcio Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta su Rocchi e arbitri di Serie A, governo in pressing per commissariare la Figc Riforma calcio: il Governo può commissariare la FIGC per i risultati? Cosa sapere Il Governo presenta il DDL con clausola di commissariamento FIGC per i risultati Nazionali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Arbitropoli, tutto quel che c’è da sapere sul nuovo scandalo del calcio italiano. ?? Scandalo arbitri, Marotta ALLIBITO e in silenzio! Ma cosa rischia l'Inter? | OneFootballIl terremoto ha portato all'auto-sospensione di Rocchi, a cui ha fatto seguito quella del supervisore VAR, Andrea Gervasoni . Già ieri, il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha chiesto al pm della ... onefootball.com Inchiesta arbitri, Simonelli: Mai mettere in dubbio la regolarità del campionatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta arbitri, Simonelli: 'Mai mettere in dubbio la regolarità del campionato' ... tg24.sky.it Scandalo arbitri, Marotta rompe il silenzio…Altro… - facebook.com facebook Codacons: "Scandalo arbitri, in caso d'illeciti revoca degli Scudetti assegnati all'Inter" x.com