Nell’ambito di un’indagine legata alla gestione di eventi sportivi, sono stati iscritti nel registro degli indagati tre nuovi soggetti. Si tratta di persone coinvolte in un procedimento coordinato dal pubblico ministero di Milano e condotto dal Nucleo di polizia giudiziaria. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità legate a procedure e decisioni amministrative. Al momento, le attività investigative sono in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Al momento, nell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza, sono accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, mentre Daniele Paterna è indagato per false informazioni al pm. Origine dell’indagine Si tratta di un unico fascicolo che potrebbe essersi formato anche a seguito della denuncia presentata nel 2024 da un avvocato e tifoso veronese dopo Inter-Verona, gara del gennaio di due anni fa segnata dal caso della gomitata del difensore nerazzurro Bastoni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inchiesta Var, nuovi indagati: coinvolti Di Vuolo, Nasca e Paterna

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Come riportato dal quotidiano La Repubblica, ci sono tre nuovi indagati nell'inchiesta arbitri. Il primo è Daniele Paterna, Var in Udinese-Parma. Poi ci sono Luigi Nasca, Var in Salernitana-Modena e in Inter-Verona del 6 gennaio 2024, e Rodolfo Di Vuolo, A - facebook.com facebook

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