Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray sulle sue tracce anche la Roma | fissato il prezzo per evitare minusvalenze

Il centrocampista olandese è al centro di voci di mercato che coinvolgono anche la Roma, oltre al Galatasaray, che ha mostrato interesse. La Juventus ha stabilito un prezzo di vendita per evitare perdite finanziare. La decisione sul suo futuro dipende dalle trattative in corso e dalle offerte ricevute. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali trasferimenti imminenti.

Koopmeiners vai dalla Juve? Il futuro del centrocampista olandese è in bilico tra la permanenza a Torino e le sirene di Gasperini e del Galatasaray. Il futuro di Teun Koopmeiners torna a occupare stabilmente le prime pagine delle cronache di calciomercato che riguardano da vicino la Juventus. Nonostante il calciatore sia approdato a Torino con aspettative altissime, le recenti indiscrezioni suggeriscono una possibile e clamorosa separazione anticipata durante la prossima sessione estiva del 2026. Secondo quanto riportato dall’ultimo editoriale di Tuttosport, il talentuoso centrocampista olandese avrebbe attirato l’attenzione di diversi club prestigiosi, pronti a scommettere sulla sua straordinaria visione di gioco per rinforzare le proprie mediane in vista dei prossimi impegni internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners Juve, dalla Turchia lanciano un’indiscrezione a sorpresa: questo club sulle sue tracce! Ma ecco la posizione dei bianconeridi Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juve, spunta una clamorosa indiscrezione dalla Turchia: questo club è sulle sue tracce.

Roma sulle tracce di Koopmeiners, la Juve vuole Ghilardi: i dettagli | CMLe strade di Juventus e Roma tornano a incrociarsi, questa volta sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Gasperini ha scelto Koopmeiners, la Juve ha detto sì: i dettagliSotto la guida dell’attuale tecnico della Roma, il centrocampista olandese ha raggiunto livelli a cui non si è nemmeno avvicinato durante la sua esperienza alla Juventus. Dopo aver investito 51 ... asromalive.it

Inter e Juventus, scintille anche per Svilar: Sommer e Di Gregorio via, Koopmeiners l’asso nella manicaIl derby d'Italia non finisce mai: dopo il caso Bastoni, i due club si ritrovano contro anche sul mercato. Caccia a Svilar, i piani di Marotta e Comolli. sport.virgilio.it

Una lunghissima lista di compleannati in casa JUVE. Zoff-Poulsen-Diego-Candreva-Milik-Koopmeiners-Kean-Muharemovic C'è di tutto un po' ... #Juventus #birthday - facebook.com facebook

#Juventus - Resta in bilico il futuro di #Koopmeiners, che domani incrocerà l’estimatore #Gasperini nel big match dell’Olimpico #RomaJuve Il sogno #Tonali, oltre a #Ederson e #Frattesi, nella lista dei bianconeri in caso d’addio dell’olandese @GiokerM x.com