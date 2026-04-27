A Savorgnano del Torre si svolge la Magnalonga 2026, un percorso di sette chilometri tra vigne e punti di degustazione. L'evento interessa le zone dell'Isola di Stavoli e di Meet Garden, offrendo l'opportunità di conoscere il vino locale e le attività presenti lungo il tragitto. La manifestazione coinvolge i partecipanti in un itinerario a piedi che mette in risalto le produzioni vinicole della zona.

? Cosa sapere Savorgnano del Torre ospita la Magnalonga 2026 con un percorso di sette chilometri.. L'evento promuove il vino locale e le attività tra l'Isola di Stavoli e Meet Garden.. Sette tappe tra vigneti e colline di Savorgnano del Torre caratterizzeranno la Magnalonga 2026, una camminata enogastronomica che unisce il cammino ai sapori locali attraverso circa sette chilometri di percorsi. Il territorio si prepara a ricevere i partecipanti con un itinerario che prevede degustazioni specifiche abbinate a un vino del posto. La proposta punta a valorizzare l’identità rurale della zona, trasformando il movimento fisico in un momento di scoperta culinaria tra le pievi e le vigne della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savorgnano del Torre: 7 km tra vigne e degustazioni alla Magnalonga

Notizie correlate

Magnalonga 2026 a Savorgnano del TorreLa Magnalonga è una camminata enogastronomica di circa sette chilometri tra le colline e i vigneti di Savorgnano del Torre: sette tappe gastronomiche...

Il trekking gratuito alla scoperta del bosco di Soana, tra laboratori itineranti e degustazioniDomenica 29 marzo, alle ore 9, è organizzata un'escursione dal titolo “Soana, il bosco che racconta”: un percorso ad anello tra campi e querceti nel...