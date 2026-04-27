Magnalonga 2026 a Savorgnano del Torre

A Savorgnano del Torre si svolgerà nel 2026 la Magnalonga, una camminata di circa sette chilometri tra colline e vigneti. Durante il percorso, i partecipanti potranno fermarsi in sette tappe gastronomiche, ognuna abbinata a un vino locale. La manifestazione coinvolge appassionati di escursionismo e gastronomia, offrendo un itinerario che combina natura e tradizione enogastronomica della zona.

La Magnalonga è una camminata enogastronomica di circa sette chilometri tra le colline e i vigneti di Savorgnano del Torre: sette tappe gastronomiche abbinate a un vino locale.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sedici chilometri dentro la natura. La Magnalonga fa il tutto esauritoLe iscrizioni erano sold-out già da giorni, segno evidente della grande attesa per il ritorno della Magnalonga in Valsamoggia. Torre Annunziata alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026Carmela Tiso: “La povertà globale resta una sfida urgente, serve impegno comune per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030” “In un mondo...