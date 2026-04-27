Saviano ironizza su Salvini | Vuole querelarmi ancora ma non può farlo per una legge che ha voluto lui

Roberto Saviano ha commentato l'assoluzione nel processo contro Matteo Salvini, affermando che un Ministro che porta un intellettuale in tribunale compie un atto autoritario. In un intervento, lo scrittore ha ironizzato sulla possibilità che Salvini voglia querelarlo di nuovo, aggiungendo che questa azione non può essere più ripetuta a causa di una legge da lui stesso voluta. La vicenda giudiziaria ha suscitato diverse reazioni pubbliche e politiche.

Roberto Saviaa l'assoluzione nel processo contro Matteo Salvini: "Un Ministro che trascina un intellettuale in tribunale compie un atto autoritario". Lo scrittore spiega perché, paradossalmente, proprio le leggi sostenute dal centrodestra impedirebbero ora al leader della Lega di impugnare la sentenza.🔗 Leggi su Fanpage.it ASSOLTO! Salvini ha perso, la propaganda non si fa in tribunale Notizie correlate Saviano: “Salvini vuole querelarmi di nuovo, non può farlo”(Adnkronos) – "Salvini vuole querelarmi di nuovo, ma non può farlo per una legge che ha voluto". Il fratello di Arianna Fontana: “Non ha mai voluto abbandonare l’Italia anche quando poteva farlo”Alessandro Fontana, fratello della campionessa olimpica di short track Arianna, a Fanpage. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Saviano: Salvini vuole querelarmi di nuovo, non può farlo. Saviano ironizza su Salvini: Vuole querelarmi ancora, ma non può farlo per una legge che ha voluto luiRoberto Saviano commenta l'assoluzione nel processo contro Matteo Salvini: Un Ministro che trascina un intellettuale in tribunale compie un atto ... fanpage.it Mi sono stancato: Roberto Saviano e il malessere da Fabio FazioLo scrittore Roberto Saviano protagonista di uno sfogo, con annessa analisi, legata alla sua vita. Le parole da Fabio Fazio. newsmondo.it