Il fratello di Arianna Fontana | Non ha mai voluto abbandonare l'Italia anche quando poteva farlo
Alessandro Fontana, fratello della campionessa olimpica di short track, dice che Arianna non ha mai pensato di lasciare l’Italia, nemmeno quando avrebbe avuto l’opportunità. Spiega anche che la sorella punta sempre alla perfezione e non vuole essere una comparsa.
Alessandro Fontana, fratello della campionessa olimpica di short track Arianna, a Fanpage.it: "Cerca la perfezione, non vuole essere una comparsa. Con la Federazione si aiutano a vicenda".🔗 Leggi su Fanpage.it
