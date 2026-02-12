Il fratello di Arianna Fontana | Non ha mai voluto abbandonare l'Italia anche quando poteva farlo

Alessandro Fontana, fratello della campionessa olimpica di short track, dice che Arianna non ha mai pensato di lasciare l’Italia, nemmeno quando avrebbe avuto l’opportunità. Spiega anche che la sorella punta sempre alla perfezione e non vuole essere una comparsa.

