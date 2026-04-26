Saviano | Salvini vuole querelarmi di nuovo non può farlo

Roberto Saviano ha dichiarato che Matteo Salvini vorrebbe querelarlo nuovamente, ma che questa possibilità gli è stata impedita da una legge che il leader leghista stesso aveva approvato. La notizia arriva a seguito dell’assoluzione dello scrittore in un procedimento legale avviato da Salvini, che lo aveva querelato. Saviano ha commentato la vicenda durante una trasmissione televisiva, definendo Salvini con un epiteto che lo collega a un’ambigua attività politica.

(Adnkronos) – "Salvini vuole querelarmi di nuovo, ma non può farlo per una legge che ha voluto". Roberto Saviano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, si esprime così dopo l'assoluzione per la querela presentata da Matteo Salvini, definito "ministro della MalaVita" dallo scrittore. "Non è possibile portare gli scrittori, intellettuali, giornalisti in tribunale, da parte di un ministro è un atto assolutamente autoritario. In questi anni le prime pagine che sono state utilizzate spesso contro di me hanno reso ordinario l'attacco di un potere politico verso un intellettuale che non ha nessun altro potere se non la sua firma, le sue parole, i suoi lettori, se ce li ha.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Roma, Saviano assolto: Salvini voleva togliermi la scorta per consegnarmi ai clan Notizie correlate «Ministro della malavita» si può dire: Saviano vince in tribunale contro SalviniMatteo Salvini può essere definito «ministro della malavita» per criticare il suo operato politico. Assolto Saviano ma Salvini non ci sta: ‘Non può darmi del malavitoso, lo ri-querelerò’Loscontro accesotra lo scrittoreRoberto Savianoe il vicepremierMatteo Salviniha ottenuto il responso di un giudice:il tribunale di Roma ha assolto lo... Contenuti utili per approfondire Saviano: Salvini vuole querelarmi di nuovo, non può farlo(Adnkronos) – Salvini vuole querelarmi di nuovo, ma non può farlo per una legge che ha voluto. Roberto Saviano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, si esprime così dopo l’assoluzione per la qu ... pianetagenoa1893.net Roberto Saviano è stato assolto per aver chiamato Matteo Salvini «ministro della mala vita»Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione, per aver definito Matteo Salvini «ministro della mala vita». L’accusa si riferiva a una frase detta da Saviano ... ilpost.it