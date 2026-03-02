Va sotto e Cianci fa pari Un palo all’ultimo respiro

Arezzo e Ravenna si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio. Nel finale, un tiro di Viviani colpisce un palo a tempo scaduto, lasciando l'esito in sospeso. Prima di questo episodio, le due squadre avevano condiviso i punti, senza che nessuna potesse prevalere sull’altra. La gara si è conclusa con un risultato che rispecchia l’equilibrio tra le due formazioni.

Arezzo e Ravenna si dividono la posta in palio e, tutto sommato, va bene così, anche se il palo di Viviani a tempo scaduto grida vendetta. Gli amaranto se la sono vista brutta dopo il vantaggio degli ospiti con il rigore di Fischnaller, ma la grande reazione nell’ultima mezz’ora è valsa un pari meritato che tiene sia i romagnoli che l’Ascoli a sette punti di distanza con una gara in meno. Bucchi non cambia e all’inizio ripropone il 4-3-3 con i rientranti Gilli e Chiosa al centro della difesa e il resto dell’undici corsaro a Gubbio. La partita è maschia fin dalle prime battute, con colpi proibiti o quasi. Il primo tiro verso lo specchio è di Chiosa dopo sette minuti ma la sfera esce a lato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo–Ravenna 1-1, botta e risposta Fischnaller-Cianci. Nel recupero la capolista sbatte sul palo; Cianci-gol, è un pareggio che sa di vittoria. La spinta dei 7mila per la rimonta sul Ravenna.

