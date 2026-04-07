Pasquetta ’indigesta’ per l’Empoli Sconfitta di misura a Marassi Un palo in avvio e poco altro Alla Samp basta un gol di Pierini

L'Empoli ha perso 1-0 a Marassi contro la Sampdoria nella partita di Pasquetta, con un palo colpito all'inizio e poche altre occasioni da rete. La squadra toscana non riesce a trovare la vittoria in trasferta dal 10 gennaio, quando aveva pareggiato a Cesena. La rete decisiva è arrivata da Pierini, mentre l'Empoli ha tenuto il pallino del gioco per buona parte del match, senza riuscire però a segnare.

Continua il digiuno di vittorie lontano dal Castellani per un Empoli, che in trasferta non vince dal 10 gennaio a Cesena (solo 2 pari nelle ultime 7). Eppure a Genova contro la Sampdoria, altro scontro diretto per la salvezza, aveva anche approcciato bene, salvo perdere progressivamente campo e incassare il solito gol evitabile. Dopo lo svantaggio la reazione c’è anche stata, ma come comprensibile la squadra di Lombardo serra le maglie difensive e con un Saporiti appannato e gli ingressi dalla panchina che non danno nulla, gli azzurri finiscono esclusivamente per mettere palle in area sbattendo costantemente contro il muro blucerchiato. Alla... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pasquetta ’indigesta’ per l’Empoli. Sconfitta di misura a Marassi. Un palo in avvio e poco altro. Alla Samp basta un gol di Pierini Leggi anche: Sampdoria-Empoli 1-0, ai blucerchiati basta Pierini Leggi anche: A Marassi diluvio e spettacolo: tra Samp e Palermo finisce 3-3. Ma il gol più bello è annullato Argomenti più discussi: Pasquetta indigesta: primo stop al Massimino, Benevento in B e secondo posto a rischio; Lavanda dei piedi, don Battaglia celebra rito a S.Pietro ad Aram; Pasquetta ’indigesta’ per l’Empoli. Sconfitta di misura a Marassi. Un palo in avvio e poco altro. Alla Samp basta un gol di Pierini; Salernitana: una Pasqua amara tra resoconti e possibili sorprese societarie. Pasquetta ’indigesta’ per l’Empoli. Sconfitta di misura a Marassi. Un palo in avvio e poco altro. Alla Samp basta un gol di PieriniGli azzurri disputano un buon quarto d’ora iniziale poi calano e nella ripresa subiscono il classico ’gollonzo’. La reazione non manca, ma l’assalto di Shpendi e compagni risulta sterile. Play-out sem ... sport.quotidiano.net Chiaramente sono segnato per la sconfitta del mio Milan, ma è quasi surreale che il ritorno della serie A cerchi di nascondere la nostra ennesima eliminazione con i goal di giocatori della Nazionale improvvisamente rinati x.com #lapanciadeltifoso rossonero deve commentare l’ennesima sconfitta di quest’ultimo periodo senza segnare un goal, senza tirare nello specchio pur con tutti gli attaccanti a disposizione. Andando avanti così il quarto posto è a rischio altro che arrivare sec - facebook.com facebook