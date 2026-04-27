Davanti alla sala Var di Lissone, si vede un gruppo di operatori che utilizza un semplice gesto con il pugno, la carta o le forbici, ispirato alla morra cinese, per comunicare tra loro. Questo metodo, noto come “codice Rocchi”, viene impiegato per coordinare le decisioni durante le revisioni video delle partite di calcio. La presenza di questi gesti si inserisce all’interno di un sistema di comunicazione tra gli arbitri e gli addetti alla tecnologia in campo.

AGI - “Pugno, carta, forbice” davanti alla vetrata dalla sala Var di Lissone. Una sorta di ‘codice Rocchi’ ripreso dalla morra cinese, popolare gioco nato in Asia, per pilotare le decisioni degli addetti Var. “Erano gesti decisi nei raduni riservati degli arbitri che venivano stabiliti ogni settimana. Per esempio, uno era quello del ' pugno-carta-forbice ’”. L’ex arbitro Pasquale De Meo racconta all’AGI quello che nell’ambiente “ tutti sapevano e vivevano con malumore”, cioè che ci sarebbe stato un ‘ codice ’ che il designatore auto-sospeso Gianluca Rocchi, il supervisore Var Andrea Gervasoni e altri avrebbero utilizzato dalla vetrata della Sala Var di Lissone per comunicare con gli addetti al Var e correggere le loro decisioni ritenute sbagliate.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - “Pugno, carta, forbice. Il codice Rocchi per pilotare il Var”

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