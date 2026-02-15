Sassaiola in stazione tre denunce Lite per controllare l’area di spaccio

Il 30 gennaio, in pieno giorno, una lite tra due gruppi ha scatenato una sassaiola davanti alla stazione, portando alla denuncia di tre persone. La rissa, nata da un tentativo di controllare un’area di spaccio, ha fatto scappare i passanti impauriti e costretto le forze dell’ordine ad intervenire.

Avevano terrorizzato i passanti all’ora di pranzo, lo scorso 30 gennaio, fronteggiandosi in mezzo alla strada. Con una violenta sassaiola che non aveva procurato feriti, per fortuna, ma danni alle auto in sosta. Poi si erano dileguati, all’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo una quindicina di giorni la vicenda si è conclusa con l’identificazione e la denuncia dei responsabili da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna. L’episodio aveva visto protagonisti diversi cittadini stranieri coinvolti in una violenta rissa scoppiata verso le 13 in via Carducci. Le numerose e concitate segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti e passanti avevano descritto un fitto lancio di sanpietrini divelti dal manto stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

