Castel Volturno blitz antidroga a Pinetamare | nei guai tre giovani

I Carabinieri di Castel Volturno hanno fatto un nuovo blitz a Pinetamare contro lo spaccio di droga. Hanno denunciato tre giovani, tra i 21 e i 28 anni, trovati coinvolti in attività illecite. L’intervento fa parte di una serie di operazioni mirate a fermare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Nuovo intervento antidroga a Castel Volturno. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata in località Pinetamare, all'interno del complesso residenziale "Royal Residence", dove i militari dell'Arma, al termine di una mirata attività di osservazione, hanno fatto accesso all'abitazione di uno dei soggetti coinvolti. All'interno dell'appartamento era presente anche un 21enne: entrambi risultano già noti alle forze dell'ordine.

