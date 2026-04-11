Nel borgo di Marinella, gli operai stanno lavorando per completare i lavori previsti dal progetto Pinqua, che ha ricevuto un finanziamento di 15 milioni di euro dal Ministero. Il cantiere è ancora chiuso al pubblico e si avvicina il termine dei lavori, previsto per il 30 giugno. La data rappresenta la scadenza per rispettare gli interventi previsti nel progetto, che mira a migliorare la qualità dell’abitare nel borgo.

Operai al lavoro nel borgo, ancora quasi del tutto blindato, di Marinella. Mancano meno di tre mesi al 30 giugno, scadenza fissata per portare a termine i vari interventi del Pinqua, il progetto innovativo per la qualità dell’abitare finanziato dal Ministero con 15 milioni di euro. Un progetto ambizioso e condiviso che punta a riqualificare il patrimonio edilizio e storico del borgo di Marinella e degli spazi pubblici, intervenendo su una situazione di degrado e avviando su una parte del patrimonio acquisito ad uso pubblico interventi di recupero che possano rappresentare un volano per l’iniziativa privata e rendere il borgo di nuovo vivo e vitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marinella prepara il nuovo volto. Conto alla rovescia per il borgo

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