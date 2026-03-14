L’allenatore della Lazio ha parlato delle sfide contro il Milan, sottolineando l'importanza di non lasciare spazio agli avversari e di gestire bene il possesso palla. Ha evidenziato come i rossoneri siano pericolosi in attacco e ha indicato le strategie per limitare le occasioni di gioco del team avversario, concentrandosi sulla fase di controllo e di pressing durante la partita.

I riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma sono pronti ad accendersi su Lazio-Milan, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Allegri e Sarri si affronteranno per la 22ª volta in carriera in uno scontro tra due filosofie di calcio opposte. I precedenti sorridono al tecnico rossonero che ha trionfato sull'altro allenatore toscano in ben 12 occasioni. Maurizio Sarri ha analizzato la sfida contro il Milan in conferenza stampa. L'allenatore biancoceleste ha parlato dei punti di forza della squadra di Allegri, delle caratteristiche dei calciatori rossoneri e degli errori da non commettere. Ecco, di seguito, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio, Sarri: “Contro il Milan dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto. Quando abbiamo palla…”

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