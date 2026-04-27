Sarri cambia la Lazio per l' Udinese

L'allenatore ha lasciato la Lazio per approdare all'Udinese, con l’obiettivo di raggiungere l’ottavo posto in classifica. La stagione si è concentrata principalmente sulla preparazione alla finale di Coppa Italia, programmata per il 13 maggio contro l’Inter. La squadra si è concentrata sulle partite di campionato come tappe per avvicinarsi alla sfida decisiva.

Obiettivo ottavo posto, una miseria per carità ma il campionato si è trasformato solo in semplici tappe di avvicinamento alla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter. Stasera nel posticipo contro l'Udinese si torna all'Olimpico dopo tre trasferte, la prima persa malamente contro la Fiorentina poi l'inatteso e meritato blitz di Napoli per chiudere con l'impresa di Bergamo in coppa che ha regalato una speranza, seppure molto complicata, di ritrovare l'Europa dopo un solo anno di assenza. Lo stadio sarà vuoto, lo sciopero continua anche se, probabilmente, qualcuno dei 30.000 abbonati potrebbe derogare dall'invito dei gruppi organizzati e presentarsi alla partita per ringraziare la squadra dell'impegno profuso a Bergamo e del successo ai rigori.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarri cambia la Lazio per l'Udinese Rabbia Lazio dopo Udine: squadra in silenzio stampa Notizie correlate Lazio-Udinese: Sarri sfida i ballottaggi, Runjaic punta su Atta-Zaniolo? Cosa sapere Lazio e Udinese si affrontano lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Lazio a Firenze: Sarri cambia l'attaccoUltime sette tappe di campionato, si parte stasera al Franchi contro una Fiorentina a caccia di punti pesanti per certificare la salvezza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sarri: 'Finale che dà gusto. Motta può crescere'; Sarri, la Coppa Italia può cambiare gli scenari con la Lazio: ecco cosa chiede a Lotito; Atalanta-Lazio, Sarri: Una gara non cambia il giudizio sulla stagione. Per i critici contemporanei giochiamo di ripartenza...; Coppa Italia: Sarri: Una partita non cambia la stagione Video. Sarri cambia la Lazio per l'UdineseObiettivo ottavo posto, una miseria per carità ma il campionato si è trasformato solo in semplici tappe di avvicinamento alla finale di ... iltempo.it Sarri, la linea non cambia anche con la finale. Lazio da rifare, altrimenti valuterà offerteMaurizio Sarri il prossimo 13 maggio proverà a conquistare la sua prima Coppa Italia da allenatore. Nella stagione 2019/20 alla guida della Juventus. tuttomercatoweb.com Lazio Udinese, Sarri cambia volto ai biancocelesti: il piano verso la finale con l’Inter x.com Sarri, la Coppa Italia può cambiare gli scenari con la Lazio: ecco cosa chiede a Lotito - facebook.com facebook