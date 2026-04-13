Stasera al Franchi si gioca Lazio contro Fiorentina, in una delle ultime sette partite di campionato. La squadra ospite, allenata da Sarri, ha deciso di apportare modifiche all’attacco. La Fiorentina cerca punti per garantirsi la salvezza. La partita è una delle ultime di questa stagione, con entrambe le squadre che puntano a ottenere risultati importanti.

Ultime sette tappe di campionato, si parte stasera al Franchi contro una Fiorentina a caccia di punti pesanti per certificare la salvezza. La Lazio va in casa della Viola che vuole allontanare le ombre di una stagione maledetta tra la morte del compianto presidente Commisso e risultati ben al di sotto delle proprie possibilità. Peserà la fatica per la Conference League, la batosta di Londra contro il Crystal Palace può aver lasciato un segno decisivo nella mente e nei muscoli della squadra di Vanoli che ha, comunque, assoluto bisogno di muovere la sua classifica per avvicinare la salvezza, agevolata anche dalle sconfitte di Cremonese e Lecce. Tant'è, la creatura di Sarri, dal canto suo, ha l'obbligo morale di fare una partita seria come accaduto nell'ultimo mese (conquistati 10 punti in quattro gare).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio a Firenze: Sarri cambia l'attacco

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Lazio-Fiorentina 2-2: gol e highlights | Serie A