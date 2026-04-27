Saros recensione dell’esclusiva per PS5

Saros, il nuovo gioco esclusivo per PlayStation 5 sviluppato da Housemarque, ha visto la luce dopo il successo di Resogun e l'uscita di Returnal. La software house finlandese, parte dei PlayStation Studios, ha deciso di migliorare l’esperienza di gioco, concentrandosi sui generi bullet-hell in terza persona. Il titolo si inserisce in un percorso di crescita e sperimentazione all’interno di una compagnia nota per i suoi giochi di azione incentrati sulla sfida.

(Adnkronos) – Dopo i successi di Resogun e la complessa eredità di Returnal, Housemarque consolida la propria posizione tra i PlayStation Studios con Saros, un progetto che sembra aver fatto tesoro delle critiche del passato per raffinare l'esperienza dei bullet-hell in terza persona. Sebbene il genere sia noto per un livello di sfida spesso proibitivo,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Saros - Pre-Order Trailer | PS5 Notizie correlate Saros convince Digital Foundry su PS5 Pro, ma su PS5 base c’è qualche compromessoL’analisi tecnica di Digital Foundry promuove Saros, soprattutto nella sua versione PS5 Pro. Saros su PS5: dal bullet hell al balletto dei proiettiliHousemarque lancerà su PS5 il 30 aprile Saros, un titolo che evolve il genere roguelike attraverso sistemi di progressione permanente e una nuova... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quanto è difficile Saros? Il gameplay dell'esclusiva PS5 a confronto con Returnal; Saros - La recensione; SAROS Recensione — Housemarque firma la miglior esclusiva PS5 del 2026; Test Saros: l'esclusiva PS5 di Housemarque, un gioco impegnativo, riceve recensioni entusiastiche. Quanto è difficile Saros? Il gameplay dell'esclusiva PS5 a confronto con ReturnalLa nostra recensione di Saros ci offre numerosi spunti di riflessione sul livello di difficoltà e sul gameplay della nuova esclusiva PlayStation 5 ... everyeye.it Recensione Saros: molto più di un semplice erede di Returnal, è adrenalina allo stato puroLeggi la nostra recensione di Saros per PS5. Scopri come l'erede di Returnal domina il mercato degli shooter con il suo sistema di scudi e l'uso perfetto della DualSense. mistergadget.tech Chi è pronto per saros - facebook.com facebook Housemarque ha diffuso il trailer di lancio di #Saros, il suo nuovo sparatutto in terza persona in uscita il prossimo 30 aprile in esclusiva su PS5. x.com