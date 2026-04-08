Saros su PS5 | dal bullet hell al balletto dei proiettili

Il 30 aprile sarà disponibile su PS5 Saros, il nuovo gioco di Housemarque. Si tratta di un titolo che combina elementi di bullet hell con un approccio roguelike, introducendo sistemi di progressione permanente e una gestione innovativa del danno. Il gioco si distingue per la sua grafica e il ritmo frenetico, caratteristiche tipiche del genere, ma con alcune novità nelle meccaniche di gioco.

Housemarque lancerà su PS5 il 30 aprile Saros, un titolo che evolve il genere roguelike attraverso sistemi di progressione permanente e una nuova gestione del danno. Il gioco vede protagonista Arjun, interpretato da Rahul Kohli, in un’avventura ambientata nel mondo di Carcosa. L’esperienza si apre con il risveglio di Arjun in un ambiente dove elementi arcaici si intrecciano a tecnologie aliene ostili. A differenza della condizione di Selene nel precedente capitolo, il nuovo personaggio affronta l’ignoto con una determinazione lucida, trasformando il caos iniziale in una padronanza tecnica dei sistemi di gioco. Il titolo si presenta come un’opera più ricca e rifinita rispetto al predecessore, dove la difficoltà non viene rimossa ma canalizzata in una danza fatale e spettacolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saros su PS5: dal bullet hell al balletto dei proiettili Minishoot’ Adventures Recensione: il bullet hell che incontra l’esplorazioneMinishoot’ Adventures è uno di quei giochi che riescono a distinguersi grazie a un’idea semplice ma realizzata con grande cura. Un video confronta Marathon su PS5 e PS5 Pro, ecco le principali differenzeIl primo video confronto dedicato a Marathon, l’extraction shooter di Bungie, mette a paragone le versioni per PS5 e PS5 Pro, evidenziando che, in... Temi più discussi: Saros: abbiamo provato per tre ore la nuova esclusiva PlayStation 5; Saros provato in anteprima: tre ore su Carcosa; Saros è entrato in fase gold: il nuovo sparatutto roguelike di Housemarque pronto al debutto su PS5; SAROS - Abbiamo messo le mani sulla nuova esclusiva Playstation. Saros è in fase gold: il nuovo gioco d'azione per PS5 esce il 30 aprileA poche ore dall'annuncio dell'entrata in fase gold di Pragmata, il nuovo gioco di Capcom in uscita il 17 aprile su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 PC, arriva la stessa notizia per una delle e ... it.ign.com L'eredità di Returnal si evolve in Saros: anteprima della nuova esclusiva PS5(Adnkronos) - L'eredità di Returnal rappresenta ancora oggi uno degli scogli più ardui della libreria PlayStation, con statistiche di completamento che testimoniano la natura intransigente delle produ ... msn.com Sviluppo terminato per #Pragmata e #Saros, ora è tempo di lanci. https://it.ign.com/pragmata/224591/news/pragmata-e-ufficialmente-in-fase-gold-capcom-conferma-il-lancio-per-il-17-aprile - facebook.com facebook Dettagli sul gameplay loop di Saros! Usa la tecnologia aliena per trasformare le minacce in munizioni Sfrutta l’eclissi per ottenere ricompense maggiori Aumenta la tua sopravvivenza esplorando Scopri di più sul prossimo sparatutto sci-fi per PS5: blog.it x.com