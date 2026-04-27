Saremo ancora di più e la Sharia arriva in Italia Il piano degli islamici per il nostro Paese

Da ilgiornale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si sono diffuse dichiarazioni che indicano un aumento della presenza di comunità islamiche nel nostro paese e l’arrivo di principi della Sharia. In Italia, esistono gruppi che si identificano con posizioni estremiste e la loro presenza è più consistente di quanto si creda. La questione riguarda sia aspetti culturali che legali, e nel dibattito pubblico si discute di quanta influenza possano avere queste realtà sulla società italiana.

Il mondo islamico ha molte sfaccettature e anche quello italiano non fa differenza. Benché ci sia chi nega l’esistenza di sacche estremiste, queste esistono anche nel nostro Paese e sono più numerose di quanto si possa pensare. Il programma Fuori dal Coro di Mario Giordano ha intervistato alcuni esponenti della religione di Maometto e il loro concetto di integrazione sembra essere molto diverso rispetto a quello che a sinistra cercano di imporre. È un’integrazione al contrario, quindi una spinta verso l’assorbimento da parte degli italiani della cultura e delle tradizioni, nonché delle leggi islamiche. “La Sharia come legge, hai capito? In Italia, sì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sono Italiano e vi dico perché l'Islam in Italia non smetterà di crescere

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