Saremo ancora di più e la Sharia arriva in Italia Il piano degli islamici per il nostro Paese

Negli ultimi tempi si sono diffuse dichiarazioni che indicano un aumento della presenza di comunità islamiche nel nostro paese e l’arrivo di principi della Sharia. In Italia, esistono gruppi che si identificano con posizioni estremiste e la loro presenza è più consistente di quanto si creda. La questione riguarda sia aspetti culturali che legali, e nel dibattito pubblico si discute di quanta influenza possano avere queste realtà sulla società italiana.

Il mondo islamico ha molte sfaccettature e anche quello italiano non fa differenza. Benché ci sia chi nega l’esistenza di sacche estremiste, queste esistono anche nel nostro Paese e sono più numerose di quanto si possa pensare. Il programma Fuori dal Coro di Mario Giordano ha intervistato alcuni esponenti della religione di Maometto e il loro concetto di integrazione sembra essere molto diverso rispetto a quello che a sinistra cercano di imporre. È un’integrazione al contrario, quindi una spinta verso l’assorbimento da parte degli italiani della cultura e delle tradizioni, nonché delle leggi islamiche. “La Sharia come legge, hai capito? In Italia, sì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Saremo ancora di più e la Sharia arriva in Italia”. Il piano degli islamici per il nostro Paese Sono Italiano e vi dico perché l'Islam in Italia non smetterà di crescere Notizie correlate Leggi anche: Congedo parentale, Italia e Europa a confronto: ecco perché il nostro Paese è ancora indietro Paolo Virzì cittadino onorario di Balestrate, la proposta arriva al comune palermitano: "Omaggia il nostro paese nei suoi film"La cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio di conferire l’onorificenza al regista...