Paolo Virzì cittadino onorario di Balestrate la proposta arriva al comune palermitano | Omaggia il nostro paese nei suoi film

A Balestrate, in Sicilia, è stata presentata una proposta al Comune per conferire la cittadinanza onoraria a un regista e sceneggiatore noto per aver rappresentato il paese nei suoi film. Contestualmente, a Livorno, il consiglio comunale ha approvato l’atto per attribuire la cittadinanza onoraria a un conduttore televisivo livornese. Entrambe le decisioni sono state prese in due città diverse.

La cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio di conferire l’onorificenza al regista livornese Mentre a Livorno si approvava in consiglio comunale l'atto per conferire la cittadinanza onoraria al conduttore tv Carlo Conti, dalla Sicilia prendeva consistenza la richiesta di un eguale riconoscimento per un illustre cittadino livornese. Paolo Virzì, per l'esattezza, omaggiato dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate che ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio di Balestrate, appunto, di conferire la cittadinanza onoraria al regista di “Ovosodo” e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Paolo Virzì cittadino onorario di Balestrate, la proposta arriva al comune palermitano: "Omaggia il nostro paese nei suoi film" Articoli correlati Balestrate celebra Paolo Virzì: "Cittadinanza onoraria al regista che omaggia il nostro paese nei suoi film"La cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza... Paolo Virzì risponde al nobile fiorentino che chiede il sequestro del suo film Cinque Secondi: “Mi spiace si sia sentito disonorato…”Il regista ha pubblicato su Instagram un post molto puntuto e beffardo: “Mi dispiace che il signor Guelfi Camaiani, che scopro essere vicepresidente... Approfondimenti e contenuti su Paolo Virzì Discussioni sull' argomento Balestrate celebra Paolo Virzì: Cittadinanza onoraria al regista che omaggia il nostro paese nei suoi film; Paolo Virzì cittadino onorario di Balestrate (Palermo): Omaggia il nostro paese; Premio Città di Castellammare: sabato 28 marzo la premiazione della Persona dell’Anno; Balestrate celebra Paolo Virzì | Cittadinanza onoraria al regista che omaggia il nostro paese nei suoi film. Balestrate celebra Paolo Virzì: Cittadinanza onoraria al regista che omaggia il nostro paese nei suoi filmLa cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio di conferire l'onoreficenza al regista. L’iniziativa rientra nell’ambito della terza edizione ... palermotoday.it Su Sky (e Now) è appena uscito "Cinque Secondi", l'ultimo film di Paolo Virzì con uno straordinario Valerio Mastandrea e una sublime Valeria Bruni Tedeschi. Entrambi centellinano parole e gesti, e riempiono sguardi per raccontarci tutto il non visibile e non d - facebook.com facebook Alle 21:20 “Siccità” di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti | A Roma non piove da tre anni e la siccità stravolge regole e abitudini. In una città assetata si intrecciano le vite di personaggi diversi, tra emarginazione e privilegio... x.com