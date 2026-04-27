Sarah Moon alla Venice Gardens Foundation con la mostra Orizzonte un giardino a Venezia
Il prossimo 5 maggio, presso l’Orto Giardino del Redentore alla Giudecca, a Venezia, si terrà l’inaugurazione della mostra Orizzonte organizzata dalla Venice Gardens Foundation. Sarah Moon espone le sue fotografie in questa occasione, portando le sue opere in uno spazio aperto e naturale. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione.
Il prossimo 5 maggio a Venezia, presso l ’ Orto Giardino del Redentore alla Giudecca, Venice Gardens Foundation inaugura Orizzonte. Un giardino a Venezia, mostra di Sarah Moon. L’esposizione, realizzata dalla Fondazione, resterà aperta al pubblico fino al 6 ottobre 2026. Nel corso del 2025 Venice Gardens Foundation ha invitato Sarah Moon all’Orto Giardino della Chiesa del Santissimo Redentore, recentemente restaurato dalla Fondazione. Dall’incontro nasce Un giardino a Venezia, film di quattro minuti in intima risonanza con l’essenza del giardino annesso alla Basilica del Palladio, eretta a simbolo di rinascita dopo la peste del 1575. Eredità...🔗 Leggi su It.insideover.com
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