Alla Mostra d’Oltremare dal 6 marzo con Il Giardino di Pasqua

Alla Mostra d’Oltremare dal 6 marzo apre Il Giardino di Pasqua, una mostra dedicata alle festività pasquali. L’esposizione presenta coniglietti, uova colorate e ambientazioni ispirate alle fiabe, creando un’atmosfera allegra e vivace. L’evento si inserisce tra le principali iniziative della stagione pasquale in città, attirando visitatori di tutte le età.

Con il suo universo di coniglietti, uova pasquali variopinte e scenari da fiaba, The Easter Garden si annuncia come uno degli appuntamenti più gioiosi della stagione partenopea. Per oltre un mese, l’area del varco di viale Kennedy 64 - Napoli (di fronte a Gerardi e Fortura), zona laghetto Fasilides, si trasformerà in un mondo incantato dove gioco, creatività e condivisione diventano protagonisti di un percorso immersivo tra scenografie fiabesche, installazioni sceniche e atmosfere primaverili. L’iniziativa, firmata da “altaClasse LAB”, propone un ricco calendario di attività pensate per stimolare fantasia e socialità: laboratori didattici, caccia al tesoro, truccabimbi e numerose sorprese che renderanno ogni visita diversa e coinvolgente. 🔗 Leggi su 2anews.it

