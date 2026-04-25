Durante la trasmissione televisiva “La volta buona” su Raiuno, Carmen Russo ha pronunciato le parole “Meglio tardi che mai” per riferirsi a una battuta sulla gravidanza a 53 anni, che aveva suscitato tensioni tra le due. La dichiarazione rappresenta un tentativo di chiudere una disputa iniziata circa tredici anni fa, senza ulteriori commenti o dettagli sui motivi della lite o sulle reazioni conseguenti.

“Meglio tardi che mai”. Con queste parole, pronunciate nel salotto televisivo di La volta buona su Raiuno, Carmen Russo ha messo un punto definitivo a una vecchia ruggine nata ben tredici anni fa. La showgirl ha infatti deciso di accogliere pubblicamente le scuse di Luciana Littizzetto, che di recente, in un’intervista al Corriere della Sera, ha fatto un passo indietro ammettendo di aver esagerato con una vecchia gag sulla sua maternità tardiva. La battuta a “Che tempo che fa”. L’episodio risale a oltre un decennio fa, durante il consueto monologo della comica torinese a Che tempo che fa, all’epoca in onda sulla Rai e condotto da Fabio Fazio. Carmen Russo, all’età di 53 anni, era da poco riuscita a coronare il sogno di diventare mamma della piccola Maria grazie alla procreazione medicalmente assistita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Meglio tardi che mai”: Carmen Russo perdona Luciana Littizzetto per la battuta sulla gravidanza a 53 anni

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